Israele vieta cibo energetico per donne e bambini a Gaza | la conferma nelle mail mostrate in Senato

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa al Senato, Music for Peace ha mostrato comunicazioni e mail ufficiali che confermano il blocco di cibo ad alto contenuto energetico destinato a Gaza. Le limitazioni, imposte da Israele, sarebbero note anche alla Farnesina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

israele vieta cibo energetico“Israele vieta cibo energetico per donne e bambini a Gaza”: la conferma nelle mail mostrate in Senato - Esistono prove documentali secondo cui le restrizioni imposte da Israele agli aiuti umanitari diretti a Gaza non solo sarebbero reali, ma applicate già in passato ad altri carichi. Riporta fanpage.it

israele vieta cibo energeticoLa Flotilla: “Israele ci vieta di consegnare marmellata perché dà troppa energia ai palestinesi” - La denuncia di Music for Peace: “Ci è stato chiesto di togliere anche miele, biscotti e zucchero” perché “hanno un alto contenuto energetico per donne e ... Segnala ilsecoloxix.it

