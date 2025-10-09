Israele vieta cibo energetico per donne e bambini a Gaza | la conferma nelle mail mostrate in Senato

Durante una conferenza stampa al Senato, Music for Peace ha mostrato comunicazioni e mail ufficiali che confermano il blocco di cibo ad alto contenuto energetico destinato a Gaza. Le limitazioni, imposte da Israele, sarebbero note anche alla Farnesina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: israele - vieta

Israele, l’Olanda vieta l’ingresso a ministri Smotrich e Ben-Gvir: Tel Aviv convoca l’ambasciatore

Atleta palestinese ucciso, la Federazione mondiale di Muay thai vieta bandiera e inno di Israele

La Slovenia vieta il commercio di armi con Israele: “L’Ue è troppo divisa per farlo, è vergognoso”

Chieti, il sindaco Ferrara vieta farmaci provenienti da Israele. Un “Churchill de noantri” che ha dimenticato il passato da medico - facebook.com Vai su Facebook

Ho letto con sconcerto le parole di @FranceskAlbs contro Liliana Segre, definita non attendibile perché il dolore per ciò che ha vissuto nel lager la rende “poco lucida” ed emotivamente “legata ad Israele”. Trovo folle la metafora del malato di cancro che non p - X Vai su X

“Israele vieta cibo energetico per donne e bambini a Gaza”: la conferma nelle mail mostrate in Senato - Esistono prove documentali secondo cui le restrizioni imposte da Israele agli aiuti umanitari diretti a Gaza non solo sarebbero reali, ma applicate già in passato ad altri carichi. Riporta fanpage.it

La Flotilla: “Israele ci vieta di consegnare marmellata perché dà troppa energia ai palestinesi” - La denuncia di Music for Peace: “Ci è stato chiesto di togliere anche miele, biscotti e zucchero” perché “hanno un alto contenuto energetico per donne e ... Segnala ilsecoloxix.it