Israele soldi e casa | ogni ostaggio liberato riceverà un sussidio di quasi 16mila euro

Al loro rientro in patria, agli israeliani rilasciati saranno garantito anche contributi per le cure e un sostegno medico per un anno intero, pari al salario percepito prima del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Ogni ostaggio israeliano che sarà liberato dalla detenzione di Hamas riceverà un contributo economico iniziale di circa 60mila shekel (15.

