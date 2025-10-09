Israele soldi e casa | ogni ostaggio liberato riceverà un sussidio di quasi 16mila euro
Al loro rientro in patria, agli israeliani rilasciati saranno garantito anche contributi per le cure e un sostegno medico per un anno intero, pari al salario percepito prima del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: israele - soldi
La Uefa passa soldi alle squadre russe ma non ucraine. Da noi però chiedono la cacciata di Israele dalle partite
La svolta di Von der Leyen su Gaza: «Sanzioni a ministri e coloni violenti, basta soldi a Israele». L’ira di Tel Aviv: «Così vince Hamas» – Il video
?Flotilla, il governo non paga il volo per il rientro degli italiani bloccati da Israele. Meloni: «I soldi li caccino gli attivisti»
Israele - Palestina è anche una questione di soldi? Federico Fubini: "M'indigna sentir dire che il 7 ottobre non è così rilevante" - X Vai su X
FONDO PENSIONI COMETA DEI METALMECCANICI I SOLDI FINISCONO ANCHE AL FONDO USA BLACK ROCK CHE INVESTE IN ISRAELE LO STATO GENOCIDA - facebook.com Vai su Facebook
Israele, soldi e casa: ogni ostaggio liberato riceverà un sussidio di quasi 16mila euro - Ogni ostaggio israeliano che sarà liberato dalla detenzione di Hamas riceverà un contributo economico iniziale di circa 60mila shekel (15. Da msn.com
Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... Lo riporta tg24.sky.it