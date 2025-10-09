Israele-Hamas la gioia di Meloni | Notizia straordinaria grazie Trump

L'annuncio fatto sui social dal presidente americano Donald Trump del raggiungimento dell'accordo tra Israele e Hamas per attuare la prima fase del suo piano di pace in 20 punti porta nuovi semi di speranza per la rinascita della Striscia di Gaza, martoriata da 2 anni di guerra. La notizia che tutti aspettavano è arrivata dopo che i negoziatori di entrambe le parti avevano completato il terzo giorno di colloqui di pace indiretti in Egitto. Il 9 ottobre verrà, quindi, ricordato come il giorno della pace a Gaza. Grande soddisfazione per il raggiungimento dell'accordo è stato espresso anche dalla premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele-Hamas, la gioia di Meloni: "Notizia straordinaria, grazie Trump"

