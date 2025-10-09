Israele-Hamas la diretta Ostaggi liberi tra lunedì e martedì Trump vola in Egitto

Il giorno della pace in Medio Oriente: il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'accordo raggiunto tra Hamas e Israele sul cessate il fuoco, la prima tappa di una pace "forte e duratura". "Tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto", ha spiegato il presidente americano. "Israele ritirerà le proprie truppe fino a una linea concordata". Segui qui la diretta: Ore 18.42 - Trump: "I paesi arabi parteciperanno alla ricostruzione di Gaza" "Gaza sarà ricostruita". Lo ha detto Donald Trump affermando di credere che i paesi arabi ricchi "si faranno" avanti con finanziamenti per la ricostruzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

