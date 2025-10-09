Israele Hamas e quell’accordo di pace ‘imperfetto’ per Gaza | perché può funzionare o andare storto

Ci sono tanti motivi per cui questo piano di pace vada storto e, di contro, poche ragioni per cui possa funzionare. Eppure, per quanto la logica suggerirebbe il contrario, occorre partire da queste ultime. Palestinian children celebrate in Khan Yunis on October 9, 2025, following news of a new Gaza ceasefire deal. Israel and Hamas on October 9 agreed a Gaza ceasefire deal to free the remaining living hostages, in a major step towards ending a war that has killed tens of thousands of people and unleashed a humanitarian catastrophe. (Photo by Omar AL-QATTAA AFP) I Paesi che spingono per il nuovo Medio Oriente (e perché). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, Hamas e quell’accordo di pace ‘imperfetto’ per Gaza: perché può funzionare o andare storto

