Israele-Hamas c' è l' intesa sulla prima fase del piano di pace

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ott. (askanews) - Si festeggia nella Striscia di Gaza. Hamas e Israele hanno firmato la "prima fase" del piano di pace. La notizia è arrivata poco prima dell'una di notte italiana dal presidente Usa Donald Trump sul social Truth. Già alcune ore prima l'annuncio sembrava imminente, quando alla Casa Bianca, nel corso di un evento, il tycoon aveva ricevuto un biglietto da parte del segretario di Stato Marco Rubio, che gli annunciava l'accordo "molto vicino". Nel messaggio, Trump ha detto: sono "molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

