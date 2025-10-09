Israele | firmato l' accordo con Hamas

15.56 E' stata firmata in Egitto la versione finale dell'accordo sulla prima fase del piano di Trump per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo rende noto la portavoce del premier israeliano Netanyahu. L'accordo prevede che il cessate il fuoco entri in vigore 24 ore dopo l'ok del governo israeliano e che dopo 72 72 ore inizi il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. L'esercito israeliano manterrà il controllo di circa il 53 per cento della Striscia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

