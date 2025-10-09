Israele escluso dal Ttg Santanché rincara la dose | Un grande errore Il sindaco | Presenza inopportuna

"Per me è stato un grande errore". La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, boccia la decisione di escludere Israele dal Ttg, il Salone del turismo di Italian exhibition group in corso da ieri (mercoledì 9 ottobre) a Rimini. Il turismo precisa, ai cronisti, è un "ponte di pace tra i popoli" e.

Israele escluso dalla Fiera del Levante di Bari: “Presa di distanza dalle atrocità del genocidio in corso”

Bari, Israele escluso da Fiera del Levante, accolto appello del sindaco Leccese: "Prendiamo distanza da genocidio in corso a Gaza"

Israele escluso dalla Fiera del Levante, il sindaco di Bari Leccese a La7: “Antisemitismo? No, non tradiamo il nostro codice genetico”

La ministra Santanchè, la Dani per chi apprezza il suo tacco 12, è piuttosto arrabbiata perché Israele è stato escluso dalla fiera del turismo di Rimini. Altro che sanzioni, altro che condanne, altro che presa di distanze dal genocidio...

In un'intervista, alla domanda "se la Germania dovesse ritirarsi volontariamente dal più grande evento musicale dal vivo, qualora Israele venisse escluso", Merz ha risposto: "Io lo sosterrei"

Ttg Rimini, Santanché: "Un grande errore escludere Israele". Ermeti: "Semplice senso di responsabilità" - La ministro del Turismo, Daniela Santanchè, boccia la decisione di escludere Israele dal Ttg a Rimini.

Croatti attacca Santanché pro Israele al Ttg: «Cinicamente neoliberista» - Il turismo è "veicolo di pace" e "incompatibile" con chi "fa spallucce davanti alla violenza delle armi e calpesta il diritto ...