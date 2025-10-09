Israele e Hamas siglano accordo disco verde al piano Trump in Medio Oriente
Roma, 9 ott. (askanews) – Hamas e Israele hanno firmato la “prima fase” del piano di pace, che sarà ufficialmente siglata domani mattina in Egitto. A dare l’annuncio è stato sul social Truth il presidente Usa Donald Trump, anche se ormai da qualche ora la firma era data per imminente. Da quando, nella mattinata americana, nel corso di un evento alla Casa Bianca, il tycoon aveva ricevuto un biglietto da parte del segretario di Stato Marco Rubio, che gli annunciava l’accordo “molto vicino” e gli chiedeva il via libera al testo del post da pubblicare sul social Truth. Nel messaggio social, arrivato poco prima dell’una di notte in Italia, Trump si dice “molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
