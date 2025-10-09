Israele e Hamas raggiungono l' intesa | sarà pace a Gaza L' annuncio di Trump

È senza ombra di dubbio la notizia di punta a livello internazionale della giornata di oggi, giovedì 9 ottobre: è stata raggiunta l’intesa per la pace tra Israele e Hamas. Nello specifico è stato trovato l’accordo sulla prima fase del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare almeno i 20. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: israele - hamas

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

#NEWS - Accordo tra #Hamas e #Israele sul piano di #pace per #Gaza. Hamas: '1.950 prigionieri liberi per 20 ostaggi vivi' L'annuncio di #Trump. #Netanyahu lo ringrazia e lo invita in #MedioOriente. Il presidente #Usa dovrebbe intervenire alla #Knesset. #He - X Vai su X

#Israele ed #Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla prima fase del #pianodipace che prevede il ritiro parziale dell'esercito e lo scambio prigionieri e #ostaggi. A dare l'annuncio stanotte il presidente americano #DonaldTrump, atteso in #Medioriente già nei pr - facebook.com Vai su Facebook

Cosa prevede l’accordo tra Israele e Hamas per la pace a Gaza e cosa c’è nel piano di Trump sugli ostaggi - Donald Trump ha appena annunciato la prima fase del suo piano per Gaza: cessate il fuoco immediato ... Secondo fanpage.it

Gaza, c’è l’intesa Israele-Hamas. Trump: “Giornata storica, presto liberi gli ostaggi”. Palestinesi in festa - Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa che potrebbe chiudere oltre due anni di guerra nella Striscia di Gaza. Si legge su thesocialpost.it