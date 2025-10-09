Israele e Hamas raggiungono l' intesa | sarà pace a Gaza L' annuncio di Trump

È senza ombra di dubbio la notizia di punta a livello internazionale della giornata di oggi, giovedì 9 ottobre: è stata raggiunta l’intesa per la pace tra Israele e Hamas. Nello specifico è stato trovato l’accordo sulla prima fase del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare almeno i 20. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

