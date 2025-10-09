Israele e Hamas la pace annunciata da Trump | genocidio in pausa mentre si progetta il resort

É stato annunciato l’accordo di pace tra Israele e Hamas, firmato al Cairo dopo settimane di intensi negoziati tra le delegazioni israeliana, statunitense e palestinese. Se da una parte, però, si mira alla tutela degli interessi dei primi due gruppi, dall’altra il popolo massacrato e vittima non ha di certo avuto piena rappresentanza nei leader di Hamas. Una dinamica che ha dell’assurdo e che lascia tantissimi sgomenti, mentre il mondo parla di pace a un passo e di fine del conflitto (che tale non è, in assenza di due eserciti pronti a scontrarsi. Non è pace, è la sospensione di un genocidio dinanzi alla chance di garantirsi migliori profitti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

