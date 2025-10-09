Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase del piano di pace

Israele e Hamas hanno firmato la «prima fase» di un accordo che prevede la sospensione dei combattimenti, il ritiro parziale dell’Idf da Gaza, il rilascio dei 20 ostaggi ancora vivi e di 1950 prigionieri palestinesi. L’annuncio è arrivato direttamente da Donald Trump, che su Truth Social ha definito l’intesa «un evento storico e senza precedenti». Il presidente americano, che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare in Medio Oriente — forse anche a Gaza — ha ringraziato i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia per il ruolo svolto. Benjamin Netanyahu ha parlato di «un grande giorno per Israele», confermando la convocazione immediata del parlamento per ratificare il piano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase del piano di pace

In questa notizia si parla di: israele - hamas

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

MEDIO ORIENTE | Accordo Hamas-Israele sulla prima fase del piano di pace per Gaza. L'annuncio di Trump. Tajani: "Pronti per la ricostruzione e una forza di pace a Gaza". Pizzaballa: "L'intesa dona fiducia, cammino ver la pace" #ANSA - X Vai su X

Bagarre a La7: Odifreddi accusa Israele di azioni simili a quelle di Hamas, Parenzo smentisce che gli israeliani abbiano mai massacrato civili. - facebook.com Vai su Facebook

Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come ... Come scrive huffingtonpost.it

Guerra a Gaza, raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas: oggi la firma - Accordo tra Israele e Hamas per la fine delle ostilità: via alla prima fase del piano di pace e al rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Segnala notizie.it