Israele e Hamas hanno firmato l' accordo | Ma Barghouti non sarà rilasciato Iran | Bene il cessate il fuoco

Ilgiornale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte storica e una giornata, quella del 9 ottobre, che verrà ricordata come quella della pace a Gaza. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace, tutte le parti saranno trattate equamente", ha scritto Donald Trump su Truth. Il cessate il fuoco arriverà nel pomeriggio, mentre domenica il presidente Usa sarà a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

israele e hamas hanno firmato l accordo ma barghouti non sar224 rilasciato iran bene il cessate il fuoco

© Ilgiornale.it - Israele e Hamas hanno firmato l'accordo: "Ma Barghouti non sarà rilasciato". Iran: "Bene il cessate il fuoco"

In questa notizia si parla di: israele - hamas

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

israele hamas hanno firmatoHamas e Israele hanno firmato l’accordo sulla prima fase del piano di pace a Gaza - Si basa sulla proposta fatta da Trump la settimana scorsa, modificata durante le trattative degli ultimi giorni ... ilpost.it scrive

Guerra a Gaza: firmato l’accordo tra Israele e Hamas, cosa accadrà nelle prossime ore - L’accordo firmato in Egitto è considerato un primo passo concreto verso il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Hamas Hanno Firmato