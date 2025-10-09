Una notte storica e una giornata, quella del 9 ottobre, che verrà ricordata come quella della pace a Gaza. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace, tutte le parti saranno trattate equamente", ha scritto Donald Trump su Truth. Il cessate il fuoco arriverà nel pomeriggio, mentre domenica il presidente Usa sarà a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Israele e Hamas hanno firmato l'accordo: "Ma Barghouti non sarà rilasciato". Iran: "Bene il cessate il fuoco"