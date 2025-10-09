Israele e Hamas hanno firmato l' accordo Iran | Bene il cessate il fuoco Domenica Trump a Gerusalemme

Una notte storica e una giornata, quella del 9 ottobre, che verrà ricordata come quella della pace a Gaza. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace, tutte le parti saranno trattate equamente", ha scritto Donald Trump su Truth. Il cessate il fuoco arriverà nel pomeriggio, mentre domenica il presidente Usa sarà a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele e Hamas hanno firmato l'accordo. Iran: "Bene il cessate il fuoco". Domenica Trump a Gerusalemme

In questa notizia si parla di: israele - hamas

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

#NEWS - #Israele e #Hamas firmano l'accordo. 'Firmata la prima fase dell'intesa su #Gaza' in #Egitto. Portavoce del governo israeliano: 'Il cessate il fuoco dopo 24 ore dalla riunione di governo subito dopo inizieranno le 72 ore per liberazione #ostaggi'. Fest - X Vai su X

Raggiunto l'accordo tra #Israele e #Hamas sulla "prima fase" del piano per #Gaza. L'annuncio di #Trump. Scambio ostaggi-prigionieri palestinesi e ritiro parziale dell'esercito dalla striscia. Al #Tg2Rai ore 13,00 #9ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Israele e Hamas hanno firmato l’accordo di pace: “In vigore dopo l’ok del governo”. Barghouti non verrà rilasciato - La Presidenza di Israele ha annunciato in una nota che “alla luce della liberazione degli ostaggi e dell’arrivo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Israele, e delle chiusure previste a ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Gaza, accordo tra Hamas e Israele: cosa prevede la prima fase. E quali i nodi ancora da sciogliere del piano di Trump - L’intesa è arrivata nella notte ed è stata annunciata direttamente da Donald Trump: Israele e Hamas hanno raggiunto l’accordo a Sharm el Sheik. Lo riporta ilfattoquotidiano.it