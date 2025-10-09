Israele e Hamas firmano la prima fase della pace | ostaggi rilasciati entro lunedì gioia a Gaza VIDEO
Un accordo storico: si apre la strada al rilascio degli ostaggi. Israele e Hamas hanno raggiunto un’intesa sulla “prima fase” del piano di pace che prevede la sospensione dei combattimenti e il rilascio di almeno 20 ostaggi ancora vivi. A rivelarlo è stato Donald Trump, che ha annunciato lo “storico traguardo” sul suo social network Truth Social. “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace. Tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura”, ha dichiarato il presidente americano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
