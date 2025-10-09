Israele e Hamas firmano la prima fase del piano di pace Usa
Trump annuncia l’accordo: “Meritiamo il Nobel per la pace”. Donald Trump ha annunciato ieri sera la firma della “prima fase” del piano di pace tra Israele e Hamas, mediato dagli Stati Uniti. Nella Striscia di Gaza si sono registrati festeggiamenti, anche se in alcune aree i combattimenti non si sono ancora del tutto fermati. Secondo quanto dichiarato da Hamas, l’accordo prevede il ritiro progressivo delle forze israeliane (Idf), l’ingresso di aiuti umanitari e uno scambio di ostaggi e prigionieri. Il movimento islamista e il premier israeliano Benjamin Netanyahu hanno entrambi ringraziato Trump per la mediazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com
#Israele e #Hamas siglano l'accordo, disco verde al piano #Trump in Medio Oriente
MEDIO ORIENTE | Accordo Hamas-Israele sulla prima fase del piano di pace per Gaza. L'annuncio di Trump. Tajani: "Pronti per la ricostruzione e una forza di pace a Gaza". Pizzaballa: "L'intesa dona fiducia, cammino ver la pace"
