israele e hamas firmano la prima fase del piano di pace usa

Trump annuncia l’accordo: “Meritiamo il Nobel per la pace”. Donald Trump ha annunciato ieri sera la firma della “prima fase” del piano di pace tra Israele e Hamas, mediato dagli Stati Uniti. Nella Striscia di Gaza si sono registrati festeggiamenti, anche se in alcune aree i combattimenti non si sono ancora del tutto fermati. Secondo quanto dichiarato da Hamas, l’accordo prevede il ritiro progressivo delle forze israeliane (Idf), l’ingresso di aiuti umanitari e uno scambio di ostaggi e prigionieri. Il movimento islamista e il premier israeliano Benjamin Netanyahu hanno entrambi ringraziato Trump per la mediazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

