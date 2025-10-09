Israele e Hamas firmano la prima fase del piano di pace per Gaza

Siglata la prima fase del piano di pace Usa: previsto ritiro parziale dell’Idf, scambio di ostaggi e ingresso di aiuti umanitari a Gaza.. Gaza – 8 ottobre 2025. Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano di pace promosso dagli Stati Uniti, segnando un possibile punto di svolta nel lungo e sanguinoso conflitto che devasta la Striscia di Gaza da quasi due anni. L’annuncio è arrivato ieri sera dal presidente americano Donald Trump, che ha parlato di un “accordo storico ” e ha ringraziato entrambe le parti per “il coraggio dimostrato nel scegliere la via del dialogo ”. Nella Striscia si sono registrati festeggiamenti spontanei, nonostante in alcune aree del nord si combatta ancora. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it