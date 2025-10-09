Israele e Hamas firmano la prima fase del piano di pace per Gaza
Siglata la prima fase del piano di pace Usa: previsto ritiro parziale dell’Idf, scambio di ostaggi e ingresso di aiuti umanitari a Gaza.. Gaza – 8 ottobre 2025. Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano di pace promosso dagli Stati Uniti, segnando un possibile punto di svolta nel lungo e sanguinoso conflitto che devasta la Striscia di Gaza da quasi due anni. L’annuncio è arrivato ieri sera dal presidente americano Donald Trump, che ha parlato di un “accordo storico ” e ha ringraziato entrambe le parti per “il coraggio dimostrato nel scegliere la via del dialogo ”. Nella Striscia si sono registrati festeggiamenti spontanei, nonostante in alcune aree del nord si combatta ancora. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: israele - hamas
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele
Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”
#Israele e #Hamas siglano l’accordo, disco verde al piano #Trump in Medio Oriente - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Accordo Hamas-Israele sulla prima fase del piano di pace per Gaza. L'annuncio di Trump. Tajani: "Pronti per la ricostruzione e una forza di pace a Gaza". Pizzaballa: "L'intesa dona fiducia, cammino ver la pace" #ANSA - X Vai su X
Guerra a Gaza, raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas: oggi la firma - Accordo tra Israele e Hamas per la fine delle ostilità: via alla prima fase del piano di pace e al rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Scrive notizie.it
Guerra Israele, raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Oggi la firma. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Lo riporta tg24.sky.it