Israele e Hamas firmano la prima fase del piano di pace per Gaza

Puntomagazine.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siglata la prima fase del piano di pace Usa: previsto ritiro parziale dell’Idf, scambio di ostaggi e ingresso di aiuti umanitari a Gaza.. Gaza – 8 ottobre 2025. Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano di pace promosso dagli Stati Uniti, segnando un possibile punto di svolta nel lungo e sanguinoso conflitto che devasta la Striscia di Gaza da quasi due anni. L’annuncio è arrivato ieri sera dal presidente americano Donald Trump, che ha parlato di un “accordo storico ” e ha ringraziato entrambe le parti per “il coraggio dimostrato nel scegliere la via del dialogo ”. Nella Striscia si sono registrati festeggiamenti spontanei, nonostante in alcune aree del nord si combatta ancora. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: israele - hamas

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

israele hamas firmano primaGuerra a Gaza, raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas: oggi la firma - Accordo tra Israele e Hamas per la fine delle ostilità: via alla prima fase del piano di pace e al rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Scrive notizie.it

israele hamas firmano primaGuerra Israele, raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Oggi la firma. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Hamas Firmano Prima