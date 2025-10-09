Israele e Hamas firmano il cessate il fuoco Trump annuncia | Gaza sarà ricostruita lì enormi ricchezze lunedì o martedì rilascio ostaggi - VIDEO

Lunedì sera scatteranno le 72 ore post accordo entro le quali Hamas dovrà rilasciare i 20 prigionieri israeliani ancora in vita. Dopo, Israele libererà i detenuti palestinesi, di cui 250 ergastolani. Trump annuncia: "Domenica parlerò alla Knesset" La bozza finale della cosiddetta fase uno del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele e Hamas firmano il cessate il fuoco, Trump annuncia: "Gaza sarà ricostruita, lì enormi ricchezze, lunedì o martedì rilascio ostaggi" - VIDEO

