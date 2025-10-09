Israele e Hamas approvano la prima fase del piano Usa | cosa succede ora

Lettera43.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele e Hamas hanno sottoscritto la «prima fase» dell’accordo di cessate il fuoco promosso dagli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato da Donald Trump, che ha definito l’intesa «un evento storico e senza precedenti», ringraziando Qatar, Egitto e Turchia per la mediazione. Secondo l’ Afp, la fase concordata prevede lo scambio dei 20 ostaggi israeliani ancora vivi con 1950 prigionieri palestinesi, tra cui 250 ergastolani, da effettuarsi entro 72 ore. Nel frattempo, scrive il quotidiano israeliano Haaretz, l’esercito dovrà lasciare la maggior parte delle città della Striscia, compresa Gaza City, mentre Rafah resta esclusa dalla mappa del ritiro delle Idf. 🔗 Leggi su Lettera43.it

