Israele conferma arrivo Trump domenica

17.15 La presidenza di Israele conferma l'arrivo di Trump forse già domenica, dopo l'accordo sul piano per la pace a Gaza. "Alla luce della liberazione degli ostaggi e dell'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Israele, e delle chiusure previste a Gerusalemme, la celebrazione della "Sukka' aperta" (la festa ebraica delle Capanne) prevista per la prossima domenica viene annullata", si annuncia in una nota. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’Onu conferma la carestia a Gaza, è la prima volta: “132mila bambini a rischio”. Israele: “Bugie”

Presidenza Israele conferma l'arrivo di Trump - La Presidenza di Israele ha annunciato in una nota che "alla luce della liberazione degli ostaggi e dell'arrivo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Israele, e delle chiusure previste a Ge ... Come scrive msn.com

Trump domenica a Gaza: la conferma dalla presidenza di Israele - Quella che appariva solo un'ipotesi è diventata una certezza: il presidente degli Stati Uniti - Scrive lasicilia.it