Israele | con accordo Idf controlleranno 53% Striscia
Milano, 9 ott. (askanews) - "La versione definitiva della prima fase" del piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza "è stata firmata questa mattina in Egitto da tutte le parti in vista del rilascio di tutti gli ostaggi", ha dichiarato Shosh Bedrosian, portavoce del governo israeliano. L'accordo deve ancora essere convalidato dal gabinetto di sicurezza israeliano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: israele - accordo
