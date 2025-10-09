Israele attivista pro Pal punta il dito contro Netanyahu | Non gli credo più siamo in tanti a non farlo Hamas è più affidabile - VIDEO

Un cittadino israeliano dichiara di credere più ad Hamas che al premier Netanyahu: simbolo di un Paese sempre più diviso e disilluso dalla guerra infinita La fiducia per il governo Netanyahu in Israele è ai minimi storici. Un attivista ebreo pro palestinese intervistato per strada ha ammesso:. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

