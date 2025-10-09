Isola di Pasqua un video prova che effettivamente le gigantesche statue camminavano sulle strade di Rapa Nui
Strade e statue erano progettate allo scopo. Alcuni ricercatori hanno realizzato una replica e l’hanno fatta muovere per decine di metri. 🔗 Leggi su Wired.it
Allerta tsunami sull'isola di Pasqua, residenti evacuati
Isola di Pasqua, il mare rischia di portarsi via le sue leggendarie statue nel giro di 60 anni
Non era una leggenda: le statue dell’Isola di Pasqua “camminavano” davvero e la scienza ora lo prova
