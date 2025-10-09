Irpinia trecento chili di droga e una montagna di ipocrisia | chi comanda davvero il traffico?

C’è un uomo, ieri mattina, che esce di casa con una valigia di iuta. Cammina per una strada di Santa Lucia di Serino, piccolo paese d’Irpinia dove di solito si sente solo l’odore della legna e il suono dei passi.I militari della Guardia di Finanza lo osservano. Un gesto, uno sguardo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: irpinia - trecento

IrpiniaTv. . L’Ingv celebra nella villa comunale di Ariano Irpino la notte dei ricercatori. Queste iniziative hanno lo scopo di aumentare consapevolezza e percezione del rischio sismico. Servizio di Nicoletta Caraglia #itv - facebook.com Vai su Facebook

Hashish, cocaina e metanfetamina: la Finanza sequestra 300 chili di droga in Irpinia, un arresto - Una valigia piena di droga e una scoperta che ha portato a uno dei più grandi sequestri di stupefacenti mai avvenuti in provincia di Avellino. Scrive ilgiornalelocale.it

Oltre 300 chili di droga nascosti in casa, 38enne arrestato in Campania - Trecento chili di droga e altre sostanze psicotrope sono state sequestrate a Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, ... Come scrive msn.com