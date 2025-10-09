Irpef al 33% per la Cgil è una presa in giro | benefici minimi e nessun reale vantaggio

Secondo le simulazioni della Cgil, la riduzione dell'aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 50mila euro avrebbe un impatto minimo sulla maggior parte degli italiani. Per il 70% dei contribuenti, che dichiara redditi inferiori a 28mila euro, il beneficio sarebbe nullo. Con un reddito di 30mila euro, si guadagnerebbero appena 3,3 euro al mese (40 l'anno), arrivando a 36,7 euro mensili ( 440 annui ) solo per chi raggiunge i 50mila euro. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, non usa mezzi termini: "È quasi una presa in giro". I benefici della riduzione Irpef. Nel dettaglio, ecco la tabella con l'imponibile fiscale annuo e il beneficio netto, secondo i dati della Cgil.

“Così l’Irpef gonfiata dall’inflazione ha sottratto a un lavoratore medio più di 1000 euro in tre anni”. Le simulazioni della Cgil

