iPhone con iOS 26 la batteria dura poco | Apple spiega perché e cosa fare
Il problema è emerso con evidenza subito dopo il rilascio del nuovo sistema operativo lo scorso 15 settembre, tanto che la stessa Apple è dovuta intervenire ufficialmente per ammetterne l'esistenza, pur tranquillizzando i propri clienti: l'installazione di iOS 26 può comportare infatti una riduzione della durata della batteria, quantomeno nei primi giorni successivi all'upgrade. Sono state numerose le lamentele di quanti, ansiosi di sperimentare le nuove funzioni a disposizione sul proprio iPhone, lo hanno messo alla prova fin da subito, rendendosi tuttavia conto dell'impatto negativo che il nuovo sistema operativo aveva sia sulle prestazioni che sull'autonomia dello smartphone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
iOS 26, Apple spiega perché dopo l’aggiornamento cala la batteria e come risolvere - Apple parla di «lieve impatto sulle prestazioni e/o sulla durata della batteria» che può prolungarsi, anche se «Apple lavora costantemente per ottimizzare queste funzioni negli aggiornamenti software, ... Segnala macitynet.it
iPhone 17 Pro Max e iOS 26: il Liquid Glass pesa sulla batteria - Il debutto di iOS 26 ha portato con sé l’introduzione del Liquid Glass, un effetto grafico che rende più fluide e accattivanti le animazioni del sistema. Si legge su tecnoandroid.it