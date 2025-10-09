iPhone con iOS 26 la batteria dura poco | Apple spiega perché e cosa fare

Il problema è emerso con evidenza subito dopo il rilascio del nuovo sistema operativo lo scorso 15 settembre, tanto che la stessa Apple è dovuta intervenire ufficialmente per ammetterne l'esistenza, pur tranquillizzando i propri clienti: l'installazione di iOS 26 può comportare infatti una riduzione della durata della batteria, quantomeno nei primi giorni successivi all'upgrade. Sono state numerose le lamentele di quanti, ansiosi di sperimentare le nuove funzioni a disposizione sul proprio iPhone, lo hanno messo alla prova fin da subito, rendendosi tuttavia conto dell'impatto negativo che il nuovo sistema operativo aveva sia sulle prestazioni che sull'autonomia dello smartphone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

