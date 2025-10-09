La vendita di Italiana Petroli (IP), l’ultimo gioiello del gruppo API della famiglia Brachetti Peretti, alla compagnia di Stato azera SOCAR non è soltanto un’operazione industriale. È la fine di un’epoca. Per quasi un secolo API-IP ha significato benzina, distributori, raffinerie, ma anche la storia di una famiglia che aveva costruito un impero in un’Italia e credeva nel proprio sviluppo e nell’energia come strumento di emancipazione economica. I Brachetti Peretti hanno attraversato crisi petrolifere, cambi di regolamentazione, ristrutturazioni e persino lo shock della transizione energetica, mantenendo in mani italiane una rete di oltre 4. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - IP passa alla SOCAR azera: La fine dei petrolieri italiani pesa più di quanto sembri