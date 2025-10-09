IP passa alla SOCAR azera | La fine dei petrolieri italiani pesa più di quanto sembri

La vendita di Italiana Petroli (IP), l’ultimo gioiello del gruppo API della famiglia Brachetti Peretti, alla compagnia di Stato azera SOCAR non è soltanto un’operazione industriale. È la fine di un’epoca. Per quasi un secolo API-IP ha significato benzina, distributori, raffinerie, ma anche la storia di una famiglia che aveva costruito un impero in un’Italia e credeva nel proprio sviluppo e nell’energia come strumento di emancipazione economica. I Brachetti Peretti hanno attraversato crisi petrolifere, cambi di regolamentazione, ristrutturazioni e persino lo shock della transizione energetica, mantenendo in mani italiane una rete di oltre 4. 🔗 Leggi su It.insideover.com

