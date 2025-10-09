Ionity abbassa le tariffe di ricarica fino al 30% | arrivano i nuovi piani annuali 365

Ionity sta offrendo tariffe scontate per chi sceglie abbonamenti annuali per la ricarica alle sue colonnine rapide, con un prezzo al kilowattora che può scendere fino a 0,47 euro. 🔗 Leggi su Dday.it

Ionity sta offrendo tariffe scontate per chi sceglie abbonamenti annuali per la ricarica alle sue colonnine rapide, con un prezzo al kilowattora che può scendere fino a 0,47 euro

