Ionity abbassa le tariffe di ricarica fino al 30% | arrivano i nuovi piani annuali 365
Ionity sta offrendo tariffe scontate per chi sceglie abbonamenti annuali per la ricarica alle sue colonnine rapide, con un prezzo al kilowattora che può scendere fino a 0,47 euro. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: ionity - abbassa
Ionity abbassa le tariffe di ricarica fino al 30%: arrivano i nuovi piani annuali "365" - Ionity sta offrendo tariffe scontate per chi sceglie abbonamenti annuali per la ricarica alle sue colonnine rapide, con un prezzo al kilowattora che può scendere fino a 0,47 euro ... Lo riporta dmove.it
IONITY cambia le regole del gioco: ecco cosa c’è di nuovo per chi guida elettrico - Con i nuovi piani annuali Power 365 e Motion 365, IONITY offre tariffe più vantaggiose e un risparmio fino al 17% rispetto ai vecchi abbonamenti mensili ... Come scrive automoto.it