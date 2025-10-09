Io non capivo nulla Osimhen svela tutto | cosa rischia adesso il Napoli
Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo il caso plusvalenze fittizie del Napoli, l’ex attaccante azzurro ha svelato tutto: ecco cosa rischia il club di De Laurentiis. Dopo la vittoria in Champions League, contro lo Sporting Lisbona, il Napoli torna a vincere anche in campionato: vittoria per 2-1 contro il Genoa di Patrick Vieira, e primo posto in classifica a pari merito con la Roma. Ora, il campionato si ferma, in vista della sosta per le nazionali di Ottobre. Nella giornata di ieri, erano uscite delle novità riguardo il caso plusvalenze fittizie del club di De Laurentiis, non rilevanti, però, in ambito della giustizia sportiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Osimhen alla Finanza: «Non capivo niente di cosa dicesse De Laurentiis con Giuntoli, parlavano in italiano»
