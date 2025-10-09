Io ginecologa vi racconto perché digiuno per Gaza

Vanityfair.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Adorni è una delle tante professioniste della sanità che da mesi aderiscono alla rete #DigiunoGaza, nata per sensibilizzare sulla questione palestinese e sull’uccisione di migliaia di medici nella striscia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Io, ginecologa, vi racconto perché digiuno per Gaza»

