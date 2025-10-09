Io ginecologa vi racconto perché digiuno per Gaza

Chiara Adorni è una delle tante professioniste della sanità che da mesi aderiscono alla rete #DigiunoGaza, nata per sensibilizzare sulla questione palestinese e sull’uccisione di migliaia di medici nella striscia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Io, ginecologa, vi racconto perché digiuno per Gaza»

È scomparsa a 96 anni la dottoressa Maria Lualdi, storica ginecologa dell’ospedale di Busto Arsizio. Pioniera di tecniche innovative, ha dedicato quarant’anni di carriera alla cura delle donne, tra professionalità e umanità. I funerali si terranno giovedì 11 sette - facebook.com Vai su Facebook

Milano, il racconto choc di una 31enne: io, palpeggiata in auto da un conducente di Uber. Ho urlato “Lasciami qui” - Milano – L’episodio è avvenuto nelle scorse settimane, ma la denuncia è stata formalizzata martedì sera in Questura dalla donna che avrebbe subìto le pesanti molestie sessuali da un driver di Uber. ilgiorno.it scrive