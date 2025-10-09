La quarta serata di Io Canto Family conferma il suo marchio: un varietà che non pretende di cambiare il mondo, ma lo tiene sveglio. Michelle Hunziker domina la scena con leggerezza svizzera. In giuria, Noemi e Patty Pravo: una voce che sa graffiare e un mito che non ha bisogno di alzare il tono. Anche se forse vanno fin troppo d’accordo. Sul palco, Ermal Meta, Serena Brancale, Sal Da Vinci e Giusy Ferreri tengono le redini del gioco. Ma il bello arriva sempre da chi non deve dimostrare niente, padri, madri, figli, e qualche parente fuori copione che trasforma l’imprevisto in spettacolo. E per qualche istante, Io Canto Family si scrolla di dosso le luci da talent e diventa palco vero, un palco di festa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Io Canto Family, pagelle della quarta serata: zio Franco leggenda (10), Ermal Meta essenziale (6.5)