Investita sulle strisce pedonali morta a Udine studentessa di 17 anni
(Adnkronos) – Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è morta stamane alle 6.30, dopo essere stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Edmondo Brian a Precenicco, a Udine. L’investimento è avvenuto poco distante dalla casa della ragazza che stava andando a prendere l’autobus che l’avrebbe portata al liceo artistico di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Investita sulle strisce pedonali, morta studentessa di 17 anni - 30, dopo essere stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Edmondo Brian a Precenicc ... Lo riporta meridiananotizie.it
Investita sulle strisce mentre va a scuola, morta 17enne - Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola. Riporta msn.com