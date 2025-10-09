Investita e uccisa in un istante tragedia in Italia | proprio lui alla guida agghiacciante

Tragedia familiare a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una donna di 82 anni è morta nel pomeriggio di oggi dopo essere stata investita accidentalmente dall’auto guidata dal marito, un uomo di 87 anni. Il drammatico incidente è avvenuto in via Siracusa, proprio davanti all’abitazione della coppia. I due stavano probabilmente uscendo o rientrando da casa quando si è verificato l’impatto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale, l’anziano era al volante dell’auto di famiglia e stava compiendo una manovra in retromarcia, quando – per cause ancora da accertare – ha travolto la moglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

