Investita da un' auto mentre va a scuola muore una 17enne in provincia di Udine
Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un’auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l’avrebbe portata a scuola. L’incidente è accaduto all’alba, attorno alle 6.30, a Precenicco (Udine), a circa 200 metri dall’abitazione della ragazza. Sul posto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores. 🔗 Leggi su Feedpress.me
