Intrecci emotivi | in mostra le opere di Maria Luisa Isolani

Sabato 18 ottobre 2025 con inizio alle ore 18.00, apre i battenti alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste (piazza Vecchia 6), la mostra di pittura dell’artista Maria Luisa Isolani “Intrecci emotivi”, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro. Un mondo di “non forme”, di colori. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
