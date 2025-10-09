Intesa Israele-Hamas Trump al telefono con i familiari degli ostaggi

Lapresse.it | 9 ott 2025

(LaPresse) – Israele e Hamas hanno concordato una tregua a Gaza per permettere la liberazione degli ultimi ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi. L’accordo riprende elementi del piano proposto dall’amministrazione Trump, segnando il maggiore progresso in mesi di guerra. Un video mostra i familiari degli ostaggi israeliani riuniti mentre il segretario al Commercio USA, Howard Lutnick, parla al telefono con Trump. I presenti hanno esultato quando il presidente ha annunciato che il rilascio dei loro cari avverrà lunedì. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it



