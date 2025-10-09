Intesa Israele-Hamas Trump al telefono con i familiari degli ostaggi
(LaPresse) – Israele e Hamas hanno concordato una tregua a Gaza per permettere la liberazione degli ultimi ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi. L’accordo riprende elementi del piano proposto dall’amministrazione Trump, segnando il maggiore progresso in mesi di guerra. Un video mostra i familiari degli ostaggi israeliani riuniti mentre il segretario al Commercio USA, Howard Lutnick, parla al telefono con Trump. I presenti hanno esultato quando il presidente ha annunciato che il rilascio dei loro cari avverrà lunedì. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: intesa - israele
Rula Jebreal: “Sulla carta è una buona intesa. Ma ho dubbi che Israele andrà via dalla Striscia”
La vita segreta delle armi nell’intesa tra Italia e Israele
Trump, sull'intesa tocca a Israele decidere
Cosa dice il biglietto consegnato da Rubio a Trump prima dell’annuncio sull’intesa tra Israele e Hamas - X Vai su X
Proseguono a Sharm el-Sheikh i colloqui indiretti tra Israele e Hamas sul piano di pace proposto dal presidente statunitense Donald Trump. Secondo fonti egiziane, le parti avrebbero raggiunto un’intesa sulla maggior parte dei punti della prima fase, compresi - facebook.com Vai su Facebook
Intesa Israele-Hamas, Trump al telefono con i familiari degli ostaggi - Israele e Hamas hanno concordato una tregua a Gaza per permettere la liberazione degli ultimi ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi. Come scrive ilgiornale.it
Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas: firmata la prima fase dell’accordo - Il presidente americano rivendica un “giorno storico” e promette il rilascio imminente degli ostaggi. Si legge su panorama.it