Interviste | parla Valerio Loconte Amarezza ma hanno deciso gli episodi Ho trovato un gruppo giovane e valido che mi ha permesso di ambientarmi subito
Tra gli uomini a cui mister Bellazzini ha dato fiducia ieri a Orvieto, il giovane Valerio Loconte, classe 2006, arrivato al Siena dalla Primavera della Ternana: per lui la prima esperienza nel calcio dei grandi. "Rimane l’amaro in bocca per il risultato e quindi per l’uscita dalla Coppa Italia – ha commentato a caldo il bianconero –, ma la partita è stata determinata da qualche episodio: abbiamo controllato la gara, con quel nostro gioco che ci ha portato avanti finora". Il dispiacere, nello spogliatoio della Robur è tangibile, ma i ragazzi di Bellazzini sanno di doverlo mettere subito da parte: domenica sono attesi da un’altra sfida, di campionato, da vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
