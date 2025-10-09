Intervista rilasciata a Fabrizio Corona | l’Ordine segnala l’avvocato di Sempio al Consiglio di disciplina

Garlasco (Pavia), 9 ottobre 2025 – L' Ordine degli avvocati di Pavia ha segnalato al Consiglio distrettuale di disciplina di Milano Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per il delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Garlasco, l'avvocato dei Poggi querela mamma Sempio: prima crepa tra le famiglie di Chiara e Andrea La decisione è stata presa dopo alcune recenti affermazioni di Lovati, a partire dall' intervista rilasciata a Fabrizio Corona nell'ultima puntata di 'Falsissimo' sul caso Garlasco. "Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia - sottolinea la nota diffusa oggi pomeriggio – nell'esercizio dei poteri attribuitigli dalla legge in materia di vigilanza sulla condotta degli iscritti e di impulso all'azione disciplinare (poi di competenza del Consiglio distrettuale di disciplina), ha deliberato nell'adunanza del 6 ottobre la segnalazione al Cdd (Consiglio distrettuale di disciplina) di Milano di comportamenti suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare in riferimento a dichiarazioni e condotte dell'avv.

