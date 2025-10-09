Intervista a Riccardo Erbi consigliere delegato di La Cascina | a Sinnai il modello di scuola del futuro

Iltempo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La costruzione di un istituto scolastico a impatto ambientale zero, con innovazioni tecnologiche per migliorare la vita di studenti e personale scolastico. È l'obiettivo che “La Cascina Costruzioni”, aderente al Consorzio La Cascina, ha realizzato a Sinnai, provincia di Cagliari. Il consigliere delegato dell'azienda Riccardo Erbi spiega come tutto ciò sia stato possibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

intervista a riccardo erbi consigliere delegato di la cascina a sinnai il modello di scuola del futuro

© Iltempo.it - Intervista a Riccardo Erbi, consigliere delegato di La Cascina: a Sinnai il modello di scuola del futuro

In questa notizia si parla di: intervista - riccardo

“Voglio trasformare Beefbar nel tempio della pasta”. Intervista a Riccardo Giraudi

La storia dei Pinguini Tattici Nucleari al Festival di Open, sabato 20 settembre l’intervista al super ospite Riccardo Zanotti

Cerca Video su questo argomento: Intervista Riccardo Erbi Consigliere