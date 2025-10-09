Intervento urgente su una condotta idrica via Orsoleto chiude per una settimana
A partire dalle ore 7 di lunedì, 13 ottobre, per la durata presunta di una settimana, via Orsoleto verrà interrotta all’altezza dell’incrocio con via Longastrino per un intervento su una condotta idrica di primaria importanza per la distribuzione dell’acqua alla città. Hera è consapevole dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
CONDOTTA San Paolo di Civitate: rottura condotta sub-urbana, tecnici AQP a lavoro per il ripristino - Per consentire i lavori, sarà temporaneamente ridotta la pressione idrica nelle reti di distribuzione del centro abitato ... Si legge su statoquotidiano.it
Capo d’Orlando: guasto alla condotta idrica, sospesa l’erogazione in alcune zone - A causa di una rottura improvvisa sulla condotta idrica principale, si è reso necessario un intervento urgente di riparazione. 98zero.com scrive