Intervento urgente su una condotta idrica via Orsoleto chiude per una settimana

Riminitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalle ore 7 di lunedì, 13 ottobre, per la durata presunta di una settimana, via Orsoleto verrà interrotta all’altezza dell’incrocio con via Longastrino per un intervento su una condotta idrica di primaria importanza per la distribuzione dell’acqua alla città. Hera è consapevole dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: intervento - urgente

Riforma Province, Calamai scrive a Piantedosi e Calderoli: "Serve un intervento urgente"

San Pietro Vernotico, degrado dei bagni pubblici: scatta la richiesta di intervento urgente

Percorsi INDIRE: disagi per calendari e piattaforma, FLC CGIL chiede intervento urgente

intervento urgente condotta idricaCONDOTTA San Paolo di Civitate: rottura condotta sub-urbana, tecnici AQP a lavoro per il ripristino - Per consentire i lavori, sarà temporaneamente ridotta la pressione idrica nelle reti di distribuzione del centro abitato ... Si legge su statoquotidiano.it

intervento urgente condotta idricaCapo d’Orlando: guasto alla condotta idrica, sospesa l’erogazione in alcune zone - A causa di una rottura improvvisa sulla condotta idrica principale, si è reso necessario un intervento urgente di riparazione. 98zero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Intervento Urgente Condotta Idrica