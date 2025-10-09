Interventi sospesi al Rizzoli Regione nel caos

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Se non fosse una sofferenza per tante famiglie ci sarebbe da ridere. Purtroppo è solo la conferma della disastrosa gestione e confusione di idee della Regione Emilia-Romagna in sanità". Con queste parole il senatore Alberto Balboni, presidente Commissione affari Costituzionali del Senato, commenta la notizia della sospensione dal 12 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, con la scelta della Regione Emilia-Romagna di interrompe per motivi di bilancio l’attività nell’ospedale-gioiello garantendo unicamente la chirurgia d’emergenza. "Se è accaduto solo con la Prima e Seconda guerra mondiale e con il Covid, ora, dobbiamo aggiungere la evidente mala gestione del Pd – dice Balboni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

interventi sospesi al rizzoli regione nel caos

© Ilrestodelcarlino.it - "Interventi sospesi al Rizzoli, Regione nel caos"

In questa notizia si parla di: interventi - sospesi

Sanità, Nappi (Lega): gara non attivata, a Ospedale del Mare sospesi tutti gli interventi di Chirurgia vascolare e aortica

Centro medico Olympus evacuato. Allarme monossido di carbonio. Visite e interventi sospesi per ore

Sanità al verde, arriva la cura choc. Interventi sospesi all’istituto Rizzoli

interventi sospesi rizzoli regioneSanità al verde, arriva la cura choc. Interventi sospesi all’istituto Rizzoli - Dal 12 dicembre al 7 gennaio, la Regione interrompe l’attività elettiva nell’ospedale- Riporta msn.com

interventi sospesi rizzoli regioneLa Regione Emilia Romagna va allo scontro col Rizzoli: "Stop all'attività privata in corsia - Si inaspriscono i toni dello scontro tra la Regione Emilia- Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Interventi Sospesi Rizzoli Regione