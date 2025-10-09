interventi sospesi al rizzoli regione nel caos

"Se non fosse una sofferenza per tante famiglie ci sarebbe da ridere. Purtroppo è solo la conferma della disastrosa gestione e confusione di idee della Regione Emilia-Romagna in sanità". Con queste parole il senatore Alberto Balboni, presidente Commissione affari Costituzionali del Senato, commenta la notizia della sospensione dal 12 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, con la scelta della Regione Emilia-Romagna di interrompe per motivi di bilancio l’attività nell’ospedale-gioiello garantendo unicamente la chirurgia d’emergenza. "Se è accaduto solo con la Prima e Seconda guerra mondiale e con il Covid, ora, dobbiamo aggiungere la evidente mala gestione del Pd – dice Balboni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

