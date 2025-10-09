Interventi post alluvione I lavori sulla Bordona partiranno il 10 novembre

Partiranno il 10 novembre, dopo una lunga attesa, i lavori per il ripristino definitivo post alluvione della Sp15 ‘Bordona’. Le opere, con durata una decina di mesi, avranno un costo complessivo di più di 2,4 milioni di euro. Una cifra coperta dai fondi stanziati da tempo dalla struttura commissariale per la ricostruzione. I dettagli sono emersi nel corso di un incontro pubblico di qualche giorno fa, organizzato dai municipi di Casalfiumanese e Castel del Rio, con i tecnici della Città Metropolitana di Bologna che ha in carico la gestione della provinciale. Prima il riepilogo delle tante criticità causate dalle frane sulla strada poi l’analisi del cronoprogramma degli interventi elaborati in cinque fasi progressive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interventi post alluvione. I lavori sulla Bordona partiranno il 10 novembre

