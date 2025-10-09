Inter Women prosegue il cammino in Women’s Europa Cup | battuto il Vllaznia 7-0

Tra Campionato appena iniziato e Women’s Europa League, l’Inter Women sta portando avanti un percorso ricco di reti e entusiasmo. Nel secondo turno di qualificazione alla coppa europea, le nerazzurre sono riuscite ad imporsi contro il Vllaznia, formazione albanese, con il risultato di 7-0. Una vittoria netta che ha permesso alle ragazze di Piovani di “archiviare” il caso in anticipo. Con un 7-0 messo a segno ad Interello, la sfida di ritorno in casa delle avversarie è tutta in discesa e l’Inter potrà già guardare oltre al prossimo importante step, ovvero gli ottavi di finale ormai ad un passo. A mettere al sicuro il match sono state Tessa Wullaert con una doppietta ed Elisa Polli; il tutto condito dalla rete di Detruyer e Haley Bugeja. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

