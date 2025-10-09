Inter News 24 della società meneghina. L’ Inter annuncia il lancio di “Inter The Opus”, un’opera unica che racconta la storia e l’essenza del club. Il libro celebra i momenti iconici, i protagonisti leggendari, e i successi che hanno reso la squadra nerazzurra immortale. Con contenuti inediti e materiali d’archivio mai pubblicati prima, l’opera sarà un capolavoro da collezione, rilegato a mano in pelle pregiata e arricchito da interviste esclusive e immagini rare. La pubblicazione, prevista per il 2026, entrerà nella prestigiosa Opus Collection, dedicata alle realtà più iconiche dello sport e della cultura mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter The Opus, i nerazzurri presentano il libro che celebra la storia del club: il comunicato ufficiale