Inter super gol di Zielinski con la Polonia

Calcionews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Lampo di classe del centrocampista dell’Inter che fa partire un missile sotto la traversa Un lampo di classe pura, un colpo da biliardo che fa il giro del web e manda un messaggio forte e chiaro all’Inter. Dal ritiro della sua Polonia, Piotr Zieli?ski batte un colpo e ricorda . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter super gol di zielinski con la polonia

© Calcionews24.com - Inter, super gol di Zielinski con la Polonia

In questa notizia si parla di: inter - super

Calciomercato Inter, si avvicina questa cessione: plusvalenza super, il valore è raddoppiato!

Inter, nozze da sogno per Benjamin Pavard sulla costiera Amalfitana: la super cerimonia del difensore francese

Calciomercato Inter, Ausilio elabora la strategia per l’attaccante ma una super offerta complica le cose: i dettagli

inter super gol zielinskiInter, super gol di Zielinski con la Polonia - Lampo di classe del centrocampista dell’Inter che fa partire un missile sotto la traversa Un lampo di classe pura, un colpo da biliardo che fa il giro del ... Segnala calcionews24.com

inter super gol zielinskiInter, euro-goal di Zielinski nell'amichevole tra Polonia e Nuova Zelanda - Il centrocampista nerazzurro sblocca il risultato della gara. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Super Gol Zielinski