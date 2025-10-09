Inter Roma nel mirino | rebus Lautaro Thuram ancora da valutare

La Serie A attualmente è in pausa per permettere alle varie nazionali di giocare amichevoli e di confrontarsi con la qualificazione per i Mondiali 2026. Il 18 ottobre, però, ricomincerà il campionato e tra i match validi per la 7ª giornata spicca Roma-Inter, una sfida fondamentale per le due squadre per giocarsi la vetta della classifica. Cristian Chivu è rimasto ad Appiano Gentile per proseguire gli allenamenti con i ragazzi rimasti in gruppo e che si metteranno alla prova in un test d’alto livello contro l’Atletico Madrid. Nel frattempo, però, il tecnico non distoglie lo sguardo dall’obiettivo dei tre punti da conquistare all’Olimpico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Roma nel mirino: rebus Lautaro, Thuram ancora da valutare

In questa notizia si parla di: inter - roma

Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo

Atalanta, anticipi e posticipi sotto i riflettori: con l’Inter e la Roma in notturna

Rios Inter, la Roma esita: c’è ancora speranza per l’Inter? Le parole di Pedullà sulla trattativa con i giallorossi

Henrikh #Mkhitaryan si racconta nel suo nuovo libro "La mia vita sempre al centro" L'armeno ha svelato un aneddoto legato al suo addio all'#AsRoma: "#Ausilio mi voleva già l'anno precedente ma l'#Inter doveva prima cedere #Hakimi e #Lukaku. Preferì - X Vai su X

L'ex Roma e Inter per la prima volta su una panchina di Serie A: tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook

Trevisani: "Roma-Inter? Credo possa andare come tra Inzaghi e Gasperini" - Il giornalista Riccardo Trevisani, nel corso del podcast Fontana di Trevi, ha analizzato il gioco dell’Inter e presentato la sfida alla ripresa del campionato contro la Roma di ... msn.com scrive

Inter rebus, il Corriere dello Sport stamani in prima pagina: "Le spine di Chivu" - "Le spine di Chivu": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Scrive tuttomercatoweb.com