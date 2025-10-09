Inter Mkhitaryan | Chivu diverso da Inzaghi Sucic ama imparare

Uno dei protagonisti silenziosi degli ultimi anni nell’Inter è stato senza dubbio Henrikh Mkhitaryan. Arrivato nell’estate 2022 a parametro zero, dopo aver lasciato la Roma, l’armeno ha vissuto una vera e propria seconda giovinezza a Milano, diventando titolare in mezzo al campo. Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il 36enne ha affrontato diverse tematiche del mondo nerazzurro. Queste le sue parole: “Continuo a lavorare e lottare fino all’ultimo. A quasi 37 anni capisco che per il club sia fondamentale inserire giovani che siano il futuro. Non misuro il mio impegno con i minuti passati in campo, do il massimo sia in allenamento che in partita”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

