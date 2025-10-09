Inter Marotta eletto all’EFC

Un traguardo storico Il Presidente e CEO dell’Inter  Giuseppe Marotta  è stato eletto nell’Executive Board dell’European Football Clubs, l’associazione dei Club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da ECA a EFC. Marotta è stato eletto nel corso dell’Assemblea Generale dell’EFC  a  Roma  e farà parte  dell’Executive Board  come rappresentante per  l’Italia.  Il presidente dell’Inter ha rilasciato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Marotta eletto nel board dell'EFC: "Rappresentare l'Inter in questo contesto grande soddisfazione" - Il Presidente e Ceo dell' Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell'Executive Board dell' European Football Clubs, l'associazione dei Club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione ...

Inter, salti di gioia in casa nerazzurra: nuovo incarico per Marotta - Altra carica per il presidente dell'Inter, Beppe Marotta: il patron del club nerazzurro entra a far parte di una nuova importante cerchia.

