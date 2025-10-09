Inter Marotta eletto all’EFC
Un traguardo storico Il Presidente e CEO dell’Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell’Executive Board dell’European Football Clubs, l’associazione dei Club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da ECA a EFC. Marotta è stato eletto nel corso dell’Assemblea Generale dell’EFC a Roma e farà parte dell’Executive Board come rappresentante per l’Italia. Il presidente dell’Inter ha rilasciato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - marotta
