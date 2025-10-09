Inter Lautaro | rientro intercontinentale con imprevisto

Un recupero dimezzato Un imprevisto di cui avrebbero fatto a meno Christian Chivu e l’Inter che, al rientro dalla pausa per le Nazionali, riavranno Lautaro Martinez con un giorno di ritardo. Lautaro è costretto a riposare meno del previsto al rientro dagli impegni con la sua Argentina. Il capitano dell’Inter è dall’altro lato dell’oceano e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Lautaro: rientro intercontinentale con imprevisto

In questa notizia si parla di: inter - lautaro

