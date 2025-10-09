Inter l’agente di Pio Esposito predica calma | Non mi piace questo clamore mediatico

Francesco Pio Esposito ha conquistato tutti ad Appiano Gentile. L' Inter ha voluto blindare il gioiellino di casa in estate, convinta delle potenzialità enormi del più piccolo dei fratelli Esposito. L'attaccante classe 2005 in questa primissima parte di stagione ha dimostrato grande efficacia una volta chiamato in causa.

Mario Giuffredi, agente anche di Pio Esposito, non usa mezzi termini: "Io non parlo volentieri di Pio, non mi piace questo clamore mediatico" Intervenuto al Palermo Football Meeting, Giuffredi ha voluto sottolineare la semplicità dell'attaccante dell'Inter

